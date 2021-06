L'activité devrait reprendre d'ici peu aux anciennes cimenteries d'Harmignies. Du moins, partiellement. La société Liandur a en effet envoyé un courrier aux riverains pour leur annoncer qu'elle avait repris une partie des installations. Elle compte y installer un centre de recherche et de développement pour développer des liants durables pour le bâtiment avec une empreinte écologique limitée.

L'activité porte uniquement sur la partie broyage, post mélange et ensachage. Un permis était toujours valable pour cette partie. Les activités liées à la carrière, l'extraction et le four sont donc exclues.