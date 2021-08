Parmi les gros dossiers qui seront traités dès la rentrée dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, épinglons le second volet de l'affaire Mawda. Le policier qui a tiré le coup de feu qui a tué la fillette sur l'autoroute E42 a fait appel de sa condamnation et sera rejugé les 30 septembre et 1er octobre 2021 devant une chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut à Mons. Le tribunal correctionnel de Mons avait condamné le policier à une peine d'un an avec sursis, estimant que celui-ci avait commis une faute en utilisant son arme, le 17 mai 2018, contre un véhicule en fuite et que cette faute était en lien direct avec la mort de la petite fille. Il est coupable d'un homicide involontaire par défaut de précaution ou de prévoyance.

Toujours en appel, la Cour va réexaminer le dossier Alain Deschamps, du nom de ce quadragénaire roué de coups sur un parking à Mons par des jeunes, avant de passer sous les roues d'une voiture. Les faits avaient eu lieu le 8 août 2015. Le tribunal correctionnel de Mons avait accordé la suspension du prononcé de la condamnation à une jeune femme qui était poursuivie pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et délit de fuite. Elle avait été acquittée de la première prévention. Deux autres jeunes avaient bénéficié de la même mesure de faveur.

Six procès d'assises ont été fixés, entre la rentrée de septembre et la fin du mois de novembre à Mons.

Le 13 septembre, le procès de Camille Tonnoir, accusé d'avoir tué son beau-père à Mouscron, débute. Les faits ont eu lieu en décembre 2018. Daniel Frantzen, 67 ans, a reçu des coups de couteau chez lui à la rue du Manège à Mouscron.

Le 27 septembre, c'est Isabelle Lambert, accusée d'avoir poignardé Frank Frissen à Lodelinsart, qui sera jugée devant la Cour. Les faits ont eu lieu en mai 2015.

Le 11 octobre, débutera le procès d'Adrien Curon, accusé d'avoir tué sa voisine à Mons. Les faits ont eu lieu en avril 2019 dans un immeuble situé le long du Boulevard Sainctelette à Mons. La victime a reçu 27 coups de couteau dans son studio.

Le 25 octobre, Marie Schrevens, accusée d'un incendie mortel à Mons, comparaîtra devant ses juges. Le 1er juillet 2015, Sophie Wauters est décédée dans l'incendie qui a ravagé un immeuble, situé le long de l'avenue Victor Maistriau. Prévu lors du premier semestre 2021, ce procès avait été reporté en raison d'un cas covid au sein du greffe de la cour d'assises.

Le 15 novembre, c'est un autre procès reporté lors du premier semestre qui sera entamé. Abdulhakim Kaya, accusé d'un meurtre commis à Jumet, comparaitra devant la Cour. Le lundi de la Pentecôte 2016, Sahli Kaya a été poignardé le long de l'A54, à la suite d'une querelle lors d'un barbecue organisé par la communauté kurde à Lodelinsart. Abdelhakim Kaya, qui n'a aucun lien de parenté avec la victime, a été arrêté en Serbie en août 2016. Prévu en juin 2021, ce procès a été remis car l'accusé a été victime de tirs.

Enfin, le 29 novembre, débutera le procès d'Alexandre Daunno, accusé du meurtre de Liliane Malréchauffe. Cette septuagénaire a été tuée par des coups de couteau, dans son appartement, le 31 août 2019 à Gosselies. L'accusé avait déjà écopé de 20 ans de réclusion criminelle en 1998 pour le meurtre de Michele Angeloni. Il était en libération correctionnelle au moment des faits.

En première instance, de nombreux gros dossiers seront traités par la sixième chambre correctionnelle le lundi matin à Mons et un jeudi par mois à Tournai. Toutefois, plusieurs audiences extraordinaires seront ajoutées au programme à Tournai. Parmi celles-ci, l'audience du 8 septembre est très attendue par les défenseurs du bien-être animal puisque Pascal Delcourt, un marchand de bêtes d'Ogy, sera jugé par le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai. Le Lessinois est poursuivi pour plusieurs infractions dont des maltraitances animales en état de récidive. Les associations qui défendent le bien-être animal réclament l'interdiction de détenir des animaux à vie.