À l'occasion du remaniement du collège, John Joos a de nouveau dénoncé un déni de démocratie.

Le torchon brûle-t-il entre John Joos et le PS? À l'occasion des élections de 2018, le Mouvement Citoyen montois avait scellé son destin à celui des socialistes. Réalisant le onzième score de la liste PS, le candidat Citoyen s'est retrouvé président de Toit & Moi.

Au sein du conseil d'administration de la société de logement, John Joos et les socialistes ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Des tensions étaient apparues lorsque le président avait encouragé la candidature de la représentante du Comité Consultatif des Locataires et des Propriétaires au comité de gestion de Toit & Moi. "Je ne serai pas un président pantin", avait déclaré John Joos, alors que les socialistes regrettaient sa prise de position.

Il en va de même pour son mandat de conseiller communal. Lorsque le collège avait annoncé que Stéphane Bernard remplacerait Marc Darville, John Joos s'était déjà manifesté pour dénoncer un déni de démocratie. Les échevins ne sont en effet pas choisis en fonction de leurs résultats électoraux. Si cela avait été le cas, John Joos aurait pu prétendre à une place au sein du collège.

Mardi soir, lors du conseil communal, alors que Marc Darville cédait officiellement sa place, John Joos a remis l'affaire sur le tapis. "Aucune autre règle, y compris celle des pratiques traditionnelles internes à un parti, ne peut entraver ou dénaturer le choix fixé par le suffrage de la population, sans quoi, tout peut être remis en question et nous donnons raison à l'abstention et au populisme", commente John Joos.

Lors du conseil communal, Nicolas Martin a rappelé qu'en vertu du code de la démocratie locale, seul le bourgmestre était désigné à partir des voix de préférence. Il lui revenait de composer ensuite son collège et à Mons, le PS tend à assurer une représentation des différents villages de l'entité. Un argument qu'entend difficilement John Joos. "Si on suit cette logique, c'est Achille Sakas et moi-même qui aurions dû être désignés pour Mons. Mais le PS a choisi Marie Meunier à ma place", indique l'élu du Mouvement Citoyen.

Avec le remplacement de Marc Darville par Stéphane Bernard, John Joos se voit à nouveau souffler la politesse. Mais il insiste, s'il revient sur cette affaire, ce n'est pas pour réclamer un échevinat à tout prix. John Joos rappelle que son engagement politique a toujours été motivé par la défense des valeurs démocratiques. Et c'est pour cela qu'il invite le PS à revoir ces pratiques tout en plaidant pour une réforme du code de la démocratie qui les rend possibles.

La polémique aura-t-elle raison de la lune de miel entre le PS et le Mouvement Citoyen à Mons? Ne souhaitant pas jeter de l'huile sur le feu, Nicolas Martin nous indique qu'il s'en tient aux déclarations faites lors du conseil communal. À savoir que le code de la démocratie locale est respecté et qu'il y avait d'autres lieux pour régler ces questions. De son côté, John Joos ne remet pas l'alliance en cause ni son soutien à la majorité. "Mais me taire serait pire et serait en contradiction avec le sens et les valeurs mêmes de mon engagement citoyen marqué à gauche depuis 20 ans", conclut l'électron libre.