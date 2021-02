Comme nous le révélions le 14 janvier dernier, l'édition 2021 du Doudou ne déroulera pas en mai. Et finalement, elle n'aura pas du tout lien en 2021. Le bourgmestre Nicolas Martin a publié ce mardi à 12h30 (pendant la conférence de presse du groupe Mons en Mieux, Ndlr.), une vidéo dans laquelle il confirme l'annulation de la Ducasse de Mons.

"Sans surprise, et après une concertation avec l'ensemble des partenaires de la ducasse de Mons, je suis dans l'obligation de vous annoncer aujourd'hui que l'édition 2021 de notre Ducasse, sera, malheureusement, à nouveau, annulée", confie Nicolas Martin, sur les réseaux sociaux. "C'est, le cœur gros, que nous avons pris cette décision à l'unanimité. Protéger notre santé est mon devoir. Et préserver nos traditions, mon serment."

Cette décision survient à la suite de réunions et concertations avec les différents partenaires de la Ducasse rituelle et festive où chacun des participants a pu exprimer son point de vue. "A l’unanimité, il a été décidé de ne pas tenir le Doudou, ni le Petit Doudou, compte tenu de la situation sanitaire qui ne permet pas de célébrer notre tradition dans des conditions optimales", communique la ville de Mons. "Cependant, chacun des partenaires a émis la volonté d’organiser des moments symboliques et des évocations à l’occasion du week-end de la Trinité, sous réserve du contexte sanitaire. Le bourgmestre a chargé les équipes de travailler dans ce sens."

Si l’édition 2021 du Doudou ne se tiendra pas durant le week-end de la Trinité, ni à un autre moment dans l’année, les autorités montoises prévoient en revanche de mettre sur pied un événement "qui pourra, à nouveau, rassembler les Montois dans une ambiance conviviale". Ce dernier sera organisé à l'occasion des fêtes de Wallonie en septembre, "au lendemain de la vaccination".

"Dans la perspective de soutenir le secteur horeca montois et de se fixer un horizon en vue d’organiser un moment festif et de rassemblement entre Montois et habitants de la région, le Collège communal et les équipes de la Ville envisagent de renforcer les Fêtes de Wallonie, qui sont programmées le week-end des 18 et 19 septembre 2021.​ Dans l’espoir que la campagne de vaccination produira pleinement ses effets d’ici là, le bourgmestre et le Collège communal espèrent que ces festivités pourront réconforter le secteur horeca, qui en a bien besoin", poursuit la ville de Mons.