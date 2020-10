C'est l'une des plus grandes foires de Belgique qui se tient au mois de janvier. Sa dernière édition avait attiré plus d'un demi-million de visiteurs. Mais le Salon de l'Auto fera l'impasse sur 2021. L'annonce de l'annulation est tombée hier et nous rappelle que la page covid n'est pas près d'être tournée.

Un séisme pour le petit monde des exposants? Du côté de Mons, l'annulation ne fait pas broncher. "Je fais partie de ceux qui se sont battus pour que nous puissions recommencer les foires d'exposition à partir du mois de septembre sous certaines conditions. Et ça fonctionne", réagit Hugo Schryers, gérant du Lotto Mons Expo. "Ceux qui annulent aujourd'hui, ce n'est pas à cause du covid, mais à cause d'un manque d'exposants. Certains sont frileux. D'autres estiment que leur participation ne sera pas assez rentable. Les places dans les tout grands événements se vendent cher."