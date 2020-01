Et sauve les deux emplois de l'asbl Récré-Action au passage.

L’asbl Récré-Action appartient désormais au passé. Faute de soutien financier, l’association, active du côté de Jemappes depuis près de 25 ans aux côtés des enfants âgés entre trois et 12 ans, a dû cesser ses activités. Une bien mauvaise nouvelle pour toutes les familles qui faisaient appel aux services des deux employées afin d’accueillir les enfants les mercredis après-midi, les samedis et en période de congés scolaires.

Fort heureusement, après la pluie vient le beau temps. Pour d’une part sauver les deux emplois menacés et d’autre part continuer à offrir un encadrement aux enfants de Jemappes, l’asbl L’Enfant-Phare (anciennement Garance) a décidé d’ouvrir une nouvelle antenne d’école des devoirs à Jemappes. Ce sera ainsi la cinquième en entité montoise et la 15e de l’asbl.

"Nous étions en contact de façon assez régulière car nos activités étaient proches », explique Cédric Mélis, président de l’asbl. « Nous les savions en difficulté et nous avions regardé comment il était possible de mutualiser les efforts. Le fonctionnement des deux asbl est très différent. Il n’a donc jamais été question de l’absorber mais bien d’envisager la suite avec l’aide du collège communal de Mons."

Le projet est donc bel et bien sur les rails. "Le dossier a été monté, nous attendons désormais des réponses officielles par rapport à certains aspects, notamment les points APE. Nous sommes confiants car en plus de permettre le sauvetage de deux emplois, nous répondons à une demande sociale et pédagogique, dans une région aux indicateurs socio-économiques faibles." Si les démarches aboutissent, une employée intégrera la nouvelle antenne de Jemappes, la deuxième en rejoindra une autre.

"L’ouverture d’une nouvelle antenne est quelque chose de très positif. Récré-Action a effectivement fermé mais ses deux employées peuvent poursuivre leurs activités et apporter leur expérience de terrain, tout cela au profit des enfants." Agrée par l’ONE, l’asbl L’Enfant-Phare est déjà active dans 10 communes de l’entité Mons-Borinage et accueille chaque jour une moyenne de 13 enfants de 6 à 12 ans.