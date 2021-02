Des aides sont promises mais le temps presse, pour Pascale Urbain. La présidente de l’asbl montoise Brise le Silence est en effet à bout de souffle, et pour cause : en proie à des difficultés faute de subsides structurels, l’association ne peut désormais plus que compter sur sa présidente, ou presque. La quinzaine de bénévoles qui apporte en général son soutien aux victimes n’est plus active… Alors que les appels de détresse se multiplient.