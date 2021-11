Après avoir redouté le pire – c’est-à-dire une fermeture – l’association montoise Brise le Silence, active auprès des victimes de violences sexuelles, sort la tête de l’eau. Même si les moyens budgétaires manquent encore, des aides ponctuelles ont permis à la structure de poursuivre ses indispensables missions. Ce qui n’aurait pas été possible sans le dévouement d’une équipe majoritairement bénévole.

"En avril dernier, grâce aux subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons pu resigner le contrat de notre psychologue", explique Pascale Urbain, présidente de l’asbl. "En mai, nous avons pu engager une personne pour gérer la communication et le travail administratif et, en juillet grâce aux subsides de la Région wallonne, deux pairs aidantes chargées de projet et en charge de la sensibilisation. Notre situation s’améliore donc de jour en jour."