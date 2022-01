Le prix du gaz et de l’électricité ne cesse d’augmenter ces dernières semaines poussant de nombreuses familles à faire des sacrifices pour pouvoir boucler leur fin de mois. Les Montois peuvent tout de même se rassurer puisque le CPAS peut les aider. Sa cellule Prévention en Energie peut en effet intervenir en proposant un accompagnement individualisé aux demandeurs. Toute une série de conseils leur seront ainsi transmis et, pour les plus précarisés, un tarif préférentiel pourra être octroyé.

Qui dit nouvelle année, dit également nouvelle résolution. Certains Montois auront peut-être décidé de revoir l’offre de leur fournisseur en gaz et électricité afin de pallier l’augmentation récente des prix de ces derniers. La cellule Prévention en Energie du CPAS de Mons peut d’ailleurs leur venir en aide à ces fins. "La cellule Prévention en Energie propose un accompagnement individualisé aux citoyens", indique la Ville de Mons. "Elle réalise un bilan énergétique du ménage, aide à établir un budget correct et met en place des actions préventives et éducatives permettant de réduire la consommation énergétique des citoyens par des gestes simples. Elle aide également à trouver le fournisseur qui correspond le mieux aux besoins du ménage."

Pour les personnes en situation de précarité, ce service d’aide va encore plus loin puisqu'un tarif préférentiel pourra leur être octroyé. "Pour bénéficier d’un tarif social pour l’électricité ou le gaz, il faut être bénéficiaire du revenu d’intégration sociale, d’une allocation de la sécurité sociale ou encore d’une allocation d’une aide pour personnes handicapées", explique la Ville de Mons.

Les équipes de la cellule Prévention en Energie du CPAS de Mons se tient à la disposition des habitants du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30. Elle est également joignable au 065/40.85.30 pour répondre aux questions et aiguiller les citoyens.