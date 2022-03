Il ne fait pas bon de circuler sur l’autoroute A2 ce lundi après-midi. À la suite d’un important accident de la circulation, impliquant plusieurs véhicules et survenu sur le territoire français à hauteur de Crespin, la chaussée est en effet fermée à la circulation. Des déviations ont été mises en place. Les automobilistes sont invités à prendre soit la E42/A16 à hauteur d’Hautrage et à suivre la direction Lille, soit à quitter l’autoroute à hauteur de Mons et à emprunter la N51 vers Quiévrain (la traversée est cependant interdite aux plus de 7,5 tonnes) ou le R5 vers Maubeuge.

Il n'est par ailleurs pas possible d'emprunter la sortie Dour, la dernière avant la France, cette dernière étant fermée pour cause de travaux.

Pour les automobilistes qui seraient déjà engagés et qui ne pourraient opter pour une déviation, la patience est de mise. La circulation est en effet totalement à l’arrêt.