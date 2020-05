Pas de fusion avec le RFB et un RAQM endetté… Nicolas Martin veut aller de l'avant avec un projet fort porté par la Ville.

L'annonce de l'échec de la fusion entre le RFB et le RAQM a été un véritable coup de théâtre, mais aussi un coup dur pour la Ville de Mons. Dans la dernière ligne droite, les Borains se sont retirés, arguant que les autorités montoises avaient promis des subsides importants pour soutenir le projet, mais que l'enveloppe s'était considérablement dégonflée au moment d'officialiser les choses. Or, le RAQM traine une ardoise importante. Les chiffres évoqués varient entre 200.000 et 250.000 euros. Sain dans ses finances et prometteur sur le plan sportif, le RFB ne voulait pas assumer les dettes de la mariée. Pas plus que la Ville de Mons manifestement pour qui les désirs financiers des Borains auraient été pris pour des réalités d'engagement.

La fusion a donc capoté. Le RFB poursuit son chemin, avec son nouveau président, Georges-Louis Bouchez. La Ville de Mons, elle, se retrouve le bec dans le stade Tondreau.