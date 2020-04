L'échevin espère sensibiliser les personnes qui se sentent à l'abri.

Depuis de longs mois maintenant, le Covid-19 frappe partout et tout le monde, sans distinction aucune. Si l’on sait que les personnes âgées sont les plus à risque, le profil de certains patients est tout autre. Maxime Pourtois, échevin à la ville de Mons, est un exemple parmi d’autres. Le jeune homme a été testé positif après avoir rencontré des difficultés respiratoires.

D’abord hésitant, il a finalement partagé son témoignage sur les réseaux sociaux. "Je n’ai absolument pas envie de me plaindre ou que l’on me plaigne. Ce n’est pas dans cet objectif là que je me suis décidé", insiste-t-il. "Je me rends compte que de nombreuses personnes, dans mes contacts, dans la rue, dans les magasins, ne se sentent pas concernés, pensent que le pire est passé et que l’on peut désormais relâcher la pression."