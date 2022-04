Cette année, dans une dynamique complémentaire à l’évolution du projet de la Maison Folie où les citoyens gagneraient en implication dans sa gestion, le Festival Demain veut approfondir une démarche de coconstruction. "On a une participation citoyenne croissante dans le projet, explique Marc Szczepanski, chargé de communication chez MARS. On avait déjà entamé cette démarche pour les éditions qui ont malheureusement été annulées pour cause de Covid. Même si le festival n'a pas eu lieu, les groupes de travail ont bien fonctionné et nous nous sommes dit que nous allions continuer dans cette voie."

Les organisateurs du festival, les associations et les citoyens engagés ont travaillé ensemble à la mise sur pied d'activités autour des spectacles pour sensibiliser à différents sujets sociaux. "Par rapport au pré-covid, le festival est aujourd'hui vraiment en symbiose avec le tissu associatif du territoire.MARS programme les spectacles en salle et l'idée est de compléter avec une programmation hors salle via ces groupes de décision."

Dans le cadre du festival, on trouvera notamment des créations artistiques, des sorties de résidence, mais aussi un café citoyen, des balades sonores, des ateliers, un conférences un "magasin du gratuit", des ateliers, des projections au Plaza Art en lien avec les thèmes du festival..."Il y a une émulation et une envie de s'impliquer dans ce projet."



Le festival se déroulera du 20 avril au 1er mai, avec la Maison Folie comme lieu central. La programmation est à retrouver sur le site de MARS

Après deux ans d'absence, l'éco-festival Demain célèbre son grand retour à la Maison Folie à Mons. Créé en 2017, ce festival, inspiré du film éponyme de Cyril Dion, s’engage pour la transition écologique et sociale en rassemblant des artistes, des associations, des forces vives du territoire, des commerçants et des citoyens qui partagent l’envie de construire un futur désirable.Les liens plus étroits noués avec le tissu associatif font également évoluer le festival dans sa philosophie.