La situation difficile est arrivée jusqu'aux oreilles de la ministre.

La crise sanitaire a eu pas mal de conséquences sur les écoles de l'enseignement supérieur. Mais certaines en souffrent davantage à cause de l'annulation de travaux pratiques nécessitant un report des examens. C'est le cas de l'école de maréchalerie, à Ghlin, un établissement unique en son genre en Wallonie qui a rouvert ses portes le 19 mai, après deux mois de fermeture.

"L’examen de fin d’année scolaire a dû être reporté en novembre et tous les événements prévus cet été ont été annulés", explique la députée Jacqueline Galant (MR) qui a fait part de ce cas complexe à la ministre de l'enseignement supérieur. "C’est une situation difficile à vivre pour les professeurs, et surtout pour les élèves qui manquent de pratique. Les courses et les événements ont également été annulés pendant de longues semaines."