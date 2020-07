Le Montois de 58 ans aurait mis volontairement fin à ses jours.

Le petit monde de la littérature de Mons et sa région est en deuil. Jean-Claude Lardinois, écrivain et fondateur des Editions du Rapois, est décédé ce dimanche à l'âge de 58 ans. Selon nos informations, le Montois aurait mis volontairement fin à ses jours en mettant le feu à son habitation de Cuesmes, à la rue Commandant Lemaire. Un violent incendie s'y est en effet déclaré ce dimanche après-midi vers 15 heures. Sur place, les pompiers et la police ont découvert le corps sans vie de Jean-Claude Lardinois, au premier étage, ainsi que plusieurs bidons d'essence qui ont rapidement confirmé la piste du suicide.

Cette tragique disparition survient quelques mois après que Jean-Claude Lardinois ait dû mettre fin à son projet de maison d'édition, les Editions du Rapois. "C'est une décision économique qui est très douloureuse", nous confiait-t-il en novembre dernier. "Ce métier est très difficile. Je l'ai fait par passion, sans subside, sans aide et je me suis trompé sur deux choix éditoriaux qui ont créé un trou financier. Il était plus raisonnable de déposer les armes plutôt que de déclarer faillite. C'est très dur pour moi car cela représentait énormément pour moi. Mais cela devenait invivable."

"Alcoolique abstinent depuis 10 ans", comme il aimait le dire, l'écrivain montois s'était lancé dans l'aventure de l'édition en 2017 accompagné par son épouse, Jacqueline Bossier, également auteure. "Les Éditions du Rapois se développent plus que je n’aurais pu l’imaginer", s'enthousiasmait-il quelques mois après le lancement de son projet. "À 57 ans, alors que beaucoup pensent à la retraite, je me lance dans une nouvelle carrière et crée des emplois."

Il est vrai que la petite maison d'édition montoise a connu un réel succès en très peu de temps. Plus d'une vingtaine d'auteurs ont fait confiance à Jean-Claude Lardinois et plusieurs livres sont sortis chaque semestre. Rien que sur les six premiers mois de 2019, huit projets ont été concrétisés, dont le roman autobiographique du chanteur David Alexandre Winter, le papa d'Ophélie Winter. Malheureusement, les aléas de la vie ont décidé de mettre des bâtons dans les roues de Jean-Claude Lardinois et de son rêve.

Jean-Claude Lardinois laisse derrière lui sa compagne Jacqueline Bossier pour qu'il exprimait régulièrement son admiration et sa reconnaissance. "Que serait un éditeur fou qui n'avait que 16 euros sur son compte banque quand il est sorti de l'asile en 2010, sans sa muse ?", écrivait-il en février 2019. "Pourquoi une femme peut-elle tomber en amour d'un chien perdu sans collier abruti par six mois d'institution psychiatrique pour sortir de son enfer de l'alcool et lui vouer autant de passion que de patience ?"