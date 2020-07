Régulièrement, la gestion des cimetières fait débat. Il est vrai que le sujet est sensible pour de nombreux citoyens qui se recueillent sur les tombes de leurs proches disparus. Bien consciente de la problématique et compte tenu de la difficulté à intervenir en temps et heure alors que les moyens manquent depuis l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires, la ville de Mons a décidé de renforcer le travail d’entretien de ses 20 cimetières.

Durant une période de quatre mois, six saisonniers viendront renforcer les équipes en charge de l’entretien des vingt cimetières communaux. Le bourgmestre Nicolas Martin (PS) et l’échevin des travaux Stéphane Bernard (PS) ont en effet jugé indispensable de procéder à cet engagement qui constitue une véritable plus-value pour cette tâche de l’ombre mais ô combien importante.

"L’interdiction des produits phytosanitaires destinée à protéger l’environnement a eu pour conséquence de compliquer fortement l’entretien des cimetières dans toutes les communes du pays", souligne-t-on du côté de la ville. "Ces 6 nouveaux ouvriers rejoindront une équipe composée actuellement d’une trentaine d’hommes qui se consacrent entièrement et quotidiennement à l’entretien des 33 hectares que représentent les 20 cimetières communaux du territoire montois."

La fin de leur mission est prévue après la période des vacances de Toussaint mais en tant que saisonniers, ils seront amenés à effectuer d’autres missions. "Ce renfort est particulièrement précieux dans la mesure où avec l’arrêt total de pulvérisation de produits chimiques (directive européenne), c’est un entretien exclusivement manuel qui est opéré."

Cette nouvelle réglementation a poussé les équipes de la ville à se former et imaginer des solutions alternatives, plus respectueuses de l'environnement. "C'est ainsi que nous sommes entrés dans une démarche globale de végétalisation et de réintroduction de la nature dans les cimetières, ce qui implique forcément un retour des herbes spontanées. Les ouvriers de la ville travaillent dès lors à les limiter en créant des prés fleuris, allées enherbées, massifs de vivaces… Les espaces minéraux laissent peu à peu la place à des espaces plus verdoyant qui favorisent le retour d’une biodiversité."

Notons par ailleurs que le collège communal travaille à l’aménagement global des cimetières (réfection des pelouses d’honneur, installation de poubelles semi enterrées, meilleure signalisation, la pose de cuves sans fond pour les terrains non concédés ou les concessions pleine terre…) et à la mise en valeur de leur caractère patrimonial (réalisation d’un zonage dans chaque cimetière, mise en valeur des sépultures d’importance historique locale…).