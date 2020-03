L'équipe du Pôle muséal se retrousse les manches durant cette période difficile.

Cela fait désormais une semaine que la vie culturelle s'est arrêtée à Mons. Comme de nombreux autres lieux, tous les musées de la Cité du Doudou ont dû fermer leurs portes. "Mais nous n'arrêtons pas nos activités pour autant", positive Xavier Roland, responsable du Pôle muséal de la Ville de Mons et directeur du BAM (Beaux-Arts Mons).

Le personnel du Pôle muséal s'est subdivisé en trois équipes bien distinctes. L'une s'assure que le patrimoine soit bien préservé et sécurisé tandis qu'une seconde se penche sur la continuité des événements et des expositions. "Nous devons désormais essayer d'assurer la suite avec par exemple les expos de Yann-Arthus Bertrand qui doit normalement ouvrir le 4 juillet au BAM puis celle de Roy Lichtenstein en octobre."

Mais quid de toutes les collections qui dorment désormais sans croiser le moindre visiteur ? "C'est le rôle de la troisième équipe", sourit Xavier Roland. "Nous sommes en train de développer une stratégie numérique afin de transposer le musée à la maison."

Différentes actions sont ainsi mises en place. La première était de tourner une dizaine de capsules vidéo de deux minutes chacune afin de présenter des oeuvres de l'exposition actuelle du BAM. Installée du 7 mars au 16 août, l'expo "Ecole de Mons 1820-2020" n'a pour le moment vécu que quelques jours d'ouverture. "Ces vidéos, qui seront publiées dans les prochains jours, permettront de faire découvrir une partie de cette exposition que les visiteurs ne pourront peut-être pas voir en vrai. Or, c'est un rassemblement d'oeuvres important. Il aurait été dommage de ne pas en profiter."

En parallèle, d'autres initiatives numériques sont menées dans les autres espaces. "Avec le Dynamusée, nous avons lancé le jeu Bout de musée. On photographie un petit détail d'une oeuvre puis on lance un concours afin que les internautes s'amusent à l'identifier. Du côté de l'Artothèque, on fait des liens entre des oeuvres et des reportages ou émissions télé qui ont été diffusés notamment sur Arte. Au Mons Memorial Museum, on s'amuse aussi à faire un clin d’œil entre un rouleau de papier WC que nous avons conservé et l'actualité que l'on connaît dans les grandes surfaces."

La culture n'est donc pas prête de s'éteindre et elle n'hésitera pas à venir s'inviter chez vous.