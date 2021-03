Depuis plus d’un an maintenant, les équipes hospitalières sont au front pour lutter contre le Coronavirus. La ville de Mons a décidé de les remercier de leurs efforts en leur offrant la possibilité de visiter librement l’exposition dédiée au maître du Pop-Art "Roy Lichtenstein". Les œuvres de l’artiste américain sont actuellement présentées au BAM.

Le personnel du CHU Ambroise Paré et du CHR Saint-Joseph de Mons pourra donc s’offrir un petit moment de détente culturelle lors de ces soirées qui se tiendront le 18 et 26 mars de 18h à 20h. "Via les équipes du Pôle muséal et de Visit Mons, la Ville de Mons a souhaité offrir un moment de détente au personnel des hôpitaux, tout simplement pour lui dire merci", explique Nicolas Martin, Bourgmestre de Mons. "Ces équipes ont été confrontées à des situations de crise inédites, difficiles moralement et psychologiquement. Aussi, par ce moment suspendu dans leur quotidien, nous souhaitons leur apporter une petite évasion culturelle en témoignage de notre plus grand soutien."

Deux soirées seront ainsi entièrement réservées au personnel des hôpitaux de Mons. La première, organisée le 18 mars, accueillera les équipes du CHU Ambroise Paré alors que la seconde sera, quant à elle, réservée à celles du CHR Saint-Joseph. Cinq créneaux horaires seront organisés pour accueillir un total de 225 personnes par soir.

Des groupes de 45 personnes seront accueillis toutes les 30 minutes dès l’entrée du BAM . Ils seront ensuite répartis dans trois lieux bien distincts (Terrasse, Dynamusée et Auditorium) pour un briefing de 10 minutes avec un médiateur. Ce dernier permettra aux visiteurs du soir de mieux décoder l’exposition. Après cela, la visite de l’exposition sera libre étant donné que les visites guidées sont toujours interdites dans les musées. Ces rendez-vous se dérouleront dans le plus strict respect des mesures sanitaires.