Le Mons Memorial Museum présente une exposition éclairante sur notre rapport avec l'histoire coloniale.

"Je ne suis pas ton boy". Cette expression, typiquement belge, la plupart des enfants l’ont entendu de leurs parents. Et elle montre à quel point nous sommes tous, même indirectement, concernés par l’époque coloniale. "On ne peut pas comprendre l’Histoire de Belgique sans comprendre ce qu’il s’est passé en Afrique Centrale", affirme Corentin Rousman, directeur du Mons Memorial Museum, qui vient d’ouvrir l’exposition "Identités décoloniales. De l’Afrique à Mons". Celle-ci fait suite à la vague d’indignation mondiale qu’a suscité la mort de George Floyd aux Etats-Unis. S’en sont suivis des dégradations de monuments glorifiant la colonisation et un questionnement sur la place de ces reliques dans l’espace public.

Après l’émotion, le MMM a voulu susciter la réflexion. Pourquoi un tel éclat de violence ? Pourquoi s’en prend-on aux monuments ? Espace de réflexion, le MMM a voulu donner des clés de compréhension, permettre de comprendre pourquoi un monument colonial donne de l’urticaire à certains, tandis que le Congo belge reste pour d’autres le souvenir d’une époque heureuse.