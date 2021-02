En temps normal, cela aurait sans doute donné une grande manifestation à Bruxelles. Mais en période covid, ce sera plutôt des actions locales éparpillées dans tout le pays. Vendredi, le secteur horeca compte faire entendre son ras-le-bol.

Des établissements de la région de Mons-Borinage se joignent au mouvement, pour une action prévue sur la Grand-Place de la Cité du Doudou. "L’heure est aux actes, à la prise de décision, car le secteur agonise et va entraîner avec lui des milliers d’emplois", redoutent Massimo Falasca et Lirio Anzalone pour le collectif Mons-Borinage. "160.000 emplois directs et 300.000 emplois indirects. Au-delà de la crise financière que nous traversons, il y a des drames humains et familiaux que des collègues vivent au quotidien."

Vendredi justement, un comité de concertation pourrait annoncer des perspectives. Une réouverture de l’horeca pour le 1er mars est réclamée par l’UCM. Pour ceux qui comptent se faire entendre vendredi, la réouverture n’est pas la seule revendication. À Bruxelles et en Wallonie déjà, on dénonce des aides beaucoup moins importantes qu’au nord du pays.

Le secteur demande aussi une réduction de la TVA, comme lors de la première réouverture. Ce qui n’est pas garanti, pour le moment. Il doute aussi du "prêt ricochet" destiné à surmonter les problèmes de trésorerie. Il est conditionné à un plan financier sur trois ans. Or, ils ne sont pas nombreux à pouvoir payer un comptable pour le faire, et encore moins à se projeter alors que les perspectives sont bouchées. Les différents collectifs disent ne plus en pouvoir des aides insuffisantes et des mesures incohérentes. On l’aura compris, leur coupe est pleine !