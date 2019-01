Faro et Boutchou ont été égorgés ce mardi.

Ignoble, horrible, barbare, monstrueux. Voilà quelques adjectifs qui qualifient à peine cet acte réalisé ce mardi à Meaurain, dans la commune de Honnelles. Deux chevaux qui appartenaient à un particulier ont été froidement égorgés. Cet acte de barbarie aurait eu lieu en pleine journée, entre 9 heures et 14 heures. Faro et Boutchou, les deux pauvres bêtes, se sont vidés de leur sang et sont décédés quelques minutes plus tard.

Leur propriétaire les a retrouvés morts vers 14 heures ce mardi. La nouvelle suscite évidemment l'émoi dans toute la région. "Cette tuerie ne peut pas restée impunie", disent certains Honnellois qui cherchent à comprendre comment une personne a-t-elle pu agir de la sorte. Le ou les auteur(s) n'ont pas encore été identifiés et sont actuellement recherchés.

Par respect et afin de ne pas heurter, nous avons décidé de flouter cette image et de ne pas en publier une seconde.