Des travaux sont prévus pour lui rendre de sa superbe et le protéger durablement.

Ce sont de longs travaux qui s’annoncent mais les Montois devraient pouvoir prendre patience, tant ils en valent la peine. En effet, l’un des trois joyaux du patrimoine montois va pouvoir faire peau neuve. L’hôtel de ville, qui date du XVième siècle et dont la façade s’est fortement dégradée au fil des années en plus d’être salie, fera prochainement l’objet d’une rénovation à l’identique.

"En effet, grâce aux subsides européens que la Ville a réussi à obtenir, un vaste travail de restauration sera entamé d’ici quelques mois afin d’améliorer non seulement les performances énergétiques du bâtiment, mais aussi de lui donner un véritable coup d’éclat", explique le bourgmestre, Nicolas Martin (PS).

"Il s’agit d’un important projet qui demandera un travail minutieux des équipes pour procéder à la restauration des façades, des toitures, des châssis. Le projet comprendra la rénovation de la salle Saint-Georges et de la Maison de "la Toison d’Or", c’est-à-dire la boutique de Visit Mons." Les travaux de toiture devraient s’étaler sur six mois et ceux de la façade sur environ un an.

Pour le bourgmestre, il s’agit "de travaux indispensables si nous voulons protéger durablement ce bel édifice, symbole de notre ville, et améliorer ses performances énergétiques." Rappelons que l’hôtel de ville de Mons est classé au patrimoine majeur de Wallonie. Ce qui justifie les conditions strictes de rénovation et implique des techniques particulières.