Ce vendredi 27 septembre, la cour d’assises du Hainaut a condamné Nathan Duponcheel, reconnu coupable de l’homicide avec préméditation du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne, le 11 septembre 2017 au sein du cimetière de Luingne, à une peine de 20 ans d’emprisonnement.

Les délibérations n’ont pas vraiment été longues. Comme pour la culpabilité ce jeudi, le jury a pris sa décision en à peine un peu plus de deux heures. Si Ingrid Godart, avocate générale, avait requis une peine de 27 ans, les jurés ont décidé de se montrer un peu plus "clément s" avec le jeune homme âgé de 20 ans.

Comme l’annonçait le président Jonckheere, le jury a ainsi reconnu comme circonstance atténuante le jeune âge de Nathan Duponcheel, 18 ans au moment des faits, ainsi que le suicide de son père. Il s’est ensuite directement adressé au jeune homme.

"Vous devez avoir conscience que vous bénéficiez d’une chance de voir prononcer une peine modérée de 20 ans. Via cette peine, vous aurez l’occasion de d’abord prendre conscience de la gravité pour ensuite vous reconstruire en prison. Il vous faudra accepter les aides qui vous seront données et apprendre à vous connaître pour éviter d’être une bombe lorsque vous sortirez. Il faut préparer ce moment. Vous devez une fière chandelle à vos avocats."

Du côté de la famille d’Alfred Gadenne, on dit écouter et accepter la peine qui a été prononcée. "On a l’impression qu’Alfred est mort pour rien" , expliquait Marie-Anne Gadenne, la sœur de la victime. "C’est un énorme gâchis, cela n’aurait jamais dû arriver. Je pense que la famille de Nathan Duponcheel ne l’a pas toujours entendu. Ce drame aurait pu être évité…"

Lors de sa plaidoirie , Me Rivière a en effet soulevé ce point en visant un ensemble de personnes. "De temps en temps, Nathan le taiseux va dire qu’il veut s’en prendre au bourgmestre. Sa maman ne l’a pas pris au sérieux, ses frères et ses amis non plus. Même les policiers ne l’ont pas écouté quand, après sa fugue en mai 2017, il a clairement dit qu’il voulait s’en prendre physiquement aux personnes responsables de la mort de son père."

Comme elle l’aura été tout au long de ce procès, Agnès Nuttens, la veuve d’Alfred Gadenne, est restée digne au sortir de l’audience. "Nous espérons qu’avec les années Nathan Duponcheel arrivera à réfléchir à ce qu’il a fait. De notre côté, heureusement que nous avons été entourés par la famille, par la commune, par la population. Toutes ces personnes nous ont aidés à avancer. Alfred nous manquera à jamais."

Une clémence inespérée

Pour les avocats de la défense, cette peine de vingt ans d’emprisonnement était clairement inespérée au regard de la sauvagerie des faits dont Nathan Duponcheel était accusé et qu’il avait reconnus. “Il risquait la réclusion criminelle à perpétuité”, soulevait M e Jean-Philippe Rivière.

“Je pense que le jury a vraiment compris quel était le problème de Nathan, qui vient de son expérience de vie, de l’isolement qui en a résulté, dans lequel il s’est enfermé et dont personne ne l’a sorti. Je crois que le jury a vraiment pesé le pour et le contre dans ce dossier qui restera de toute façon un drame pour tout le monde. À commencer par la famille Gadenne mais aussi pour la famille de Nathan ainsi que pour lui-même.”

Son client devra maintenant véritablement saisir la chance qui lui est offerte. “On lui a donné un signe, c’est de pouvoir se réinsérer relativement rapidement dans la société.”

Il faudra pour cela qu’il prenne conscience, cette fois-ci, de ses faiblesses.

“Il doit être effectivement conscient de son caractère introverti, de ses difficultés à communiquer… Il devra y remédier et, s’il n’y arrive pas, il devra alors comprendre que ce n’est pas mal d’aller demander de l’aide aux autres. Et que, justement, les autres sont là pour lui. Nathan est maintenant dans un processus d’introspection qu’il doit continuer.”