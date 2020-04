Le parquet précise que les images des caméras sont exploitées et qu'un expert descendra sur les lieux dès que possible.

Après une intervention de plusieurs heures, le feu a finalement pu être maitrisé sur le site de la société Alvin, située rue Vieille Haine à Jemappes, le long de l’autoroute E19-E42. Les pompiers des postes de secours de Mons, Quiévrain, Saint-Ghislain et Soignies avaient été appelés en pleine nuit, aux alentours de 2h30, pour intervenir au sein de cette entreprise familiale spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets (papiers, cartons, métaux ferreux et non ferreux) des sociétés des et particuliers.

Ce mercredi vers 11 heures, le parqiet de Mons confirmait que le caractère criminel était supposé. En effet, dans le courant de la même nuit, dans la même zone géographique, les pompiers avaient déjà dû intervenir pour sur l’incendie de quatre véhicules. "Un feu ne se déclare pas sans raison en pleine nuit…", glissait un pompier comme pour appuyer encore cette thèse. Une enquête a naturellement été ouverte pour faire la lumière sur ces faits possiblement criminels.

Les caméras urbaines et privées sont actuellement en cours d’exploitation. Un expert incendie sera envoyé sur les lieux dès que l’incendie sera totalement éteint et que les lieux ne présenteront plus le moindre risque. Du côté des pompiers, on nous précisait que si l’incendie était maitrisé, il n’était en effet pas éteint pour autant. Une présence devrait encore être assurée sur le site dans les prochaines heures afin d’éviter une reprise.