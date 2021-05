Dans la région, Alfredo Longo n’est plus à présenter. Mais la réputation du papa du cœur en canettes du bois d’Havré a depuis longtemps dépassé les frontières de la région montoise. Depuis pratiquement un an, l’une de ses œuvres monumentales était exposée à Metz. Il y a quelques jours, elle a été démontée afin d’être transportée et réinstallée à Bordeaux, au cœur d’un parc particulièrement fréquenté du centre-ville.

"C’est un cœur qui avait été commandité par la société Abalone Intérim à mon asbl Art-Culture. Il a été installé à Nantes, où il a été customisé par le public, puis à Metz où il a fait les beaux jours d’une zone industrielle. D’ici peu, il sera réinstallé à Bordeaux, dans un parc qui s’impose comme le véritable poumon vert de la ville", explique non sans fierté Alfredo Longo. "Visiblement, diverses animations seront organisées au pied de l’œuvre lors de la saisie estivale."