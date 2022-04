C’est une phrase régulièrement martelée par les autorités locales, à raison : la propreté publique, c’est l’affaire de tous. Si aucune solution miracle n’existe malheureusement face à l’incivisme de quelques individus, de nombreuses initiatives sont prises afin d’encourager les citoyens à se débrasser de leurs déchets de façon responsable. C’est en ce sens qu’une nouvelle édition de l’opération « Frameries + propre » sera organisée dans le courant de ces mois d’avril et de mai.

« C’est une opération qui porte généralement ses fruits et qu’il nous tient à cœur de pérenniser », souligne Arnaud Malou (PS), échevin en charge de l’environnement et de la propreté publique. "Il y a quelques années, elle ne concernait pas tous les quartiers, nous ciblions davantage certaines cités. Depuis, nous avons travaillé à l’élaboration de notre plan local de propreté et nous avons étendu notre action."