Les façades des maisons montoises seront parées de fleurs le mois prochain. La Ville de Mons a en effet relancé son opération "Mons, ville fleurie" qui se déroulera du 1er au 15 mai. Le principe reste le même que les années précédentes : les habitants de l’entité de Mons ont la possibilité d’acquérir des fleurs à moindre coût qui viendront par la suite embellir leur façade. Un concours sera également organisé dans certains villages et récompensera les plus belles décorations.

De nombreux habitants participent chaque année à l’opération "Mons, ville fleurie". "Cette opération est l'occasion d’embellir le cadre de vie mais également de soutenir et mettre en avant les cercles horticoles montois et les associations locales participantes", explique la Ville de Mons. "Chaque année, l'action "Mons ville fleurie" est couronnée de succès. Pendant l’opération, il est possible d'acquérir une très grande variété de fleurs, terreau compris, à partir d’un euro seulement."

Six points d’enlèvement sont à disposition des habitants du Grand Mons, sur base de l’engagement des associations locales. Ceux situés au Waux Hall de Mons et à la salle Calva de Maisières seront accessibles le 1er mai. Un point d’enlèvement sera également disponible sur la place de Villers-Saint-Ghislain le vendredi 7 mai. Le lendemain, ce seront les associations de Saint-Symphorien et de Ghlin qui fourniront les fleurs à leurs habitants. Les points d’enlèvement se trouveront respectivement sur la place de la ville et dans les serres communales. Enfin, Nimy accueillera les participants, à l’école située rue Franche, le samedi 15 mai.

Pour pouvoir se rendre dans l’un de ces points d’enlèvement, un bon de commande devra être complété préalablement. Ils sont disponibles sur le site de la ville de Mons : www.mons.be ainsi que dans les associations des villages participants. Un concours sera également organisé à Nimy, Maisières, Villers-Saint-Ghislain et Ghlin. De jolis prix seront offerts aux gagnants.

Les associations des villages non repris dans la liste ci-dessus qui souhaiteraient participer aux prochaines éditions de "Mons, ville fleurie" peuvent contacter le service des évènements de la ville de Mons au 065/40.51.90. A noter également qu’un dispositif anti-covid sera mis en place lors de l’enlèvement des fleurs afin d’assurer la sécurité de tous.