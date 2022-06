Ils surplombent la foule au cœur de l'événement, mais personne ne prête attention à eux. Eux, ce sont les 75 musiciens de l'orchestre du Lumeçon, un ensemble dont le répertoire se limite à un air: celui du Doudou, qu'ils jouent sans discontinuer de la descente de la rue des Clercs à la fin du combat dit Lumeçon. Soit plus d'une heure à répéter la même mélodie de 30 secondes.

Cet ensemble est constitué de musiciens évoluant dans différentes harmonies de la région sous la houlette du chef Thierry Descamps, qui dirige aussi le Mons Saint Georges Brass Band. "Il n'y a pas d'obligation d'être Montois, c'est avant tout une affaire de passionnés." Pour intégrer l'orchestre la démarche est simple: "on pose sa candidature au service des fêtes de la Ville, qui me renvoie les candidatures. Et au fur et à mesure que des musiciens quittent l'ensemble, on les remplace de cette manière."

Mais savoir jouer l'air du Doudou à la flûte à bec n'est peut-être pas suffisant pour postuler. Expérience et endurance sont deux critères essentiel. "On demande aux candidats d'être des musiciens confirmés capables de jouer l'air sur une durée qui est assez conséquente puisqu'on joue aux alentours d'une heure, voire une heure quart en continu. On leur demande donc d'avoir des qualités musicales, mais aussi de participer régulièrement à des activités d'harmonies et de fanfares afin d'avoir l'endurance pour le faire."

Invisible, mais essentielle

Car si l'orchestre passe à l'arrière-plan lors du Lumeçon, il en est un organe vital. "La musique, c'est comme un cœur qui bat au milieu d'un grand corps théâtral qui se développe. Le jeu va se faire, mais on est omniprésent, à un moment où personne ne fait attention à nous. Si on s'arrêtait, il y aurait un vide. C'est une présence non remarquée, mais essentielle."

La musique fait vivre le Lumeçon dès la descente de la rue des Clercs. "Quand le signal de départ se donne, il y a une énorme poussée qui émerge des gens autour de nous, il y a une pulsion dans la foule. On va ensuite rythmer la cadence avec les pompiers jusqu'à la Grand Place."

Les 75 musiciens gagnent ensuite leur place dans le kiosque et maintienne cette indispensable pulsion jusqu'au coup de pistolet fatal au dragon. Rendez-vous est ensuite pris une semaine plus tard, pour faire battre le cœur du petit Lumeçon cette fois.