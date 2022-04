Chaque année, les portes ouvertes des universités et hautes écoles représentent un moment opportun au cours duquel chaque rhétoricien découvre d’avantage ce qui l’attend. C’est dans ces circonstances qu’il récolte toutes les informations nécessaires vis-à-vis des filières accessibles et qu’il s’informe vis-à-vis des logements, des financements ou encore des modalités d’inscription auprès des services aux étudiants. Ces deux dernières années, crise sanitaire oblige, les campus ont dû se plier aux règles sanitaires et imaginer des façons plus limitées d’accueillir leurs invités.

Cependant, cette année, les universités ont regagné leurs libertés. Ce samedi 30 avril, les rhétoriciens vont donc pouvoir visiter et découvrir les spécificités du campus au volant de voiturettes électriques. À leur bord, les ambassadeurs - c'est-à-dire des étudiants déjà scolarisés dans la filière pressentie par le rhétoricien - pourront faire part de leur choix de filière, expliquer leur parcours scolaire et répondre sans filtres à toutes les questions qu’un futur universitaire peut se poser. Ce type de partage d’expérience permet d’être plus ouvert et confortable face aux choix qui les attend. "L’expérience démontre que les jeunes osent davantage s’informer auprès de leurs pairs, grâce au partage d’expérience", affirme-t-on du côté de l’université concernée.

Concrètement, pour profiter de cette expérience, les visiteurs doivent s’inscrire via le site internet de l’UCLouvain et réserver leur transport. La forme originale de la visite permettra aux intéressés de non seulement avoir un avant-goût du monde universitaire (auditoires, logements, learning centers) mais aussi de bénéficier d’un premier contact auprès des étudiants.

D’autres rendez-vous universitaires d’informations, comme la soirée masters programmée le 11 mai ou les portes ouvertes de l’École polytechnique qui se déroulera le 18 mai, sont annoncés sur le site du campus UCLouvain en Hainaut.