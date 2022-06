Susciter des collaborations en matière de recherche, c'est la démarche que suit l'Université de Mons à travers ses Innovation Center. C'est dans cette optique qu'un nouveau partenariat a été signé vendredi dernier, avec le Belgian Ceramic Research Center (BCRC).



Le BCRC, situé en bordure de Mons (à proximité du village d’Hyon, juste derrière le site du Joncquois de l’UMons) est une association de fait regroupant les activités de recherche et d’expertise de l’INISMa (Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux), du CRIBC (Centre de Recherches de l’Industrie Belge de la Céramique) et de l’INS (Institut National des Silicates). La plus ancienne de ces composantes est un groupement d’industriels céramistes, l’ASBL INS, fondée en 1938.