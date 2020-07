Elle fait partie d'un consortium de sept universités qui vient d'être validé par la Commission européenne.

L'UMons est officiellement une université européenne. En effet, l'institution montoise fait partie d'EUNICE, un consortium regroupant sept universités du vieux continent. Et il vient d'être reconnu par la Commission européenne. Sélectionnées parmi 62 candidatures, 24 nouvelles universités européennes rejoignent ainsi les 17 premières alliances d’établissements d’enseignement supérieur sélectionnées déjà en 2019.

EUNICE bénéficiera ainsi d'un subside de 5 millions d'euros pour créer des synergies entre ses universités. "Pour l’UMons, porter le titre officiel d’Université européenne témoigne sans la moindre équivoque que nous pouvons jouer ce rôle social et sociétal pour notre province et notre région tout en faisant rayonner l’expertise scientifique internationalement reconnue de nos chercheurs", déclare le Recteur Philippe Dubois.

EUNICE regroupe des universités de l'Europe centrale et orientale, de l'Europe du Nord, de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Ouest. Complémentaires et de taille similaire, les partenaires de cette alliance vont développer ensemble des synergies grâce à l’expérience locale et construire en même temps une visibilité beaucoup plus grande à l’international. EUNICE permettra à chaque membre de mieux accompagner ses étudiants issus de populations défavorisées pour accéder localement à des universités de proximité à visibilité internationale. Cette alliance a pour but de fonctionner comme un véritable ascenseur social.

EUNICE se veut comme un campus interuniversitaire reliant les étudiants, les enseignants, les chercheurs et le personnel administratif dans un campus universitaire multicœur créant une alternative aux universités proches, traditionnelles et souvent sans perspective. Il s’agit d’être une forge multicentrique de talents, alliant compétence, professionnalisme, valeurs éthiques, agrégation, durabilité, multilinguisme comme vecteur de multiculturalisme et de diversité.

Cet "heptagone éducatif ", conçu pour résoudre les défis sociétaux et économiques, à l’échelle mondiale et locale, s’appuie sur un réseau intégré au potentiel intellectuel et infrastructurel le plus élevé, avec des interactions croisées entre les universités, l’industrie et d’autres entités sociales, artistiques, culturelles et sportives. L’objectif est de créer des opportunités de développement régional durable, et donc d’Europe globale.