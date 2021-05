Ce jeudi 20 mai, l’UMons et les Amis des Aveugles ont signé une convention de partenariat. Elle officialise la création d’une chaire universitaire entièrement consacrée à la déficience visuelle. Une première en Belgique !

Cette formation qualifiante - il y a un certificat universitaire à la clé - est destinée à tout professionnel susceptible d’être en contact avec des personnes non ou malvoyantes dans l’exercice de son métier ainsi qu’à ceux qui œuvrent dans le secteur de la déficience visuelle et qui souhaitent renforcer leurs compétences. L’objectif est d’améliorer de manière significative l’inclusion des aveugles et malvoyants dans notre société. La formation prévoit 120 heures de cours qui seront dispensées en horaire du soir sur un an. Elle sera proposée, dès la rentrée 2022, à tous les professionnels du secteur disposant d’un bachelier. La chaire prévoit également le financement de trois thèses de doctorat.

"L’UMons nous avait déjà ouvert ses portes. Un conseil scientifique s’est ainsi mis en place avec l’organisation de symposiums. Mais il fallait aller plus loin", explique Eric Balate, président des Amis des Aveugles. "Avec cette chaire, nous allons pouvoir proposer une formation qui permettra d’améliorer le savoir et les connaissances pour tous ceux qui travaillent avec des porteurs de handicap. La chaire va aussi permettre de soutenir des thèses de doctorat. Nous sommes convaincus que ces recherches pourront être transformées en pratique avec un savoir plus opérationnel."

Si de tels cursus existent déjà à l’étranger, la lacune était notable en Belgique. Les Amis des Aveugles proposent bien des formations courtes pour l’accueil et l’accompagnement des aveugles et des malvoyants. Elles sont destinées aux infirmiers, aides-soignants ou enseignants par exemple. L’ASBL propose aussi aux opérateurs culturels et touristiques des formations sur l’accessibilité. Mais avec cette chaire qu’ils financent à hauteur de 800.000 euros, les Amis des Aveugles veulent passer à la vitesse supérieure.

"Quand je suis arrivée aux Amis des Aveugles, j’étais déjà ergothérapeute depuis dix ans. Pourtant, il m’a fallu beaucoup de temps pour me sentir compétente voire légitime dans mon travail", explique Stéphanie Demartin, directrice du pôle inclusion des Amis des Aveugles. "Si j’avais eu plus de bases, je me serais sentie plus vite efficace. Et ce constat peut se faire pour d’autres types de métiers où la spécificité de l’approche des malvoyants n’est pas intégrée dans le cursus."

La donne va changer grâce à ce nouveau partenariat entre l’UMons et les Amis des Aveugles. Le recteur de l’université montoise se réjouit de voir une longue amitié ainsi renforcée. "C’est une immense satisfaction de renforcer ce partenariat inédit qui démontre à quel point l’UMons répond effectivement aux besoins de son bassin de vie", commente Philippe Dubois. "Cela témoigne aussi de la volonté affichée dès le début de mon mandat de renforcer de telles chaires."

L’UMons a déjà mis en place des chaires en partenariat avec Ores sur les réseaux électriques et les réseaux de télécommunications ou avec Ecra sur la réduction du CO2. Et d’autres sont dans le pipeline. "Une chaire est le résultat d’un engagement mutuel entre l’université et son partenaire", souligne Diane Thomas, vice-rectrice. "Elle se bâtit sur une collaboration annuelle de 3 à 4 années renouvelables pour aboutir à un réel partenariat gagnant-gagnant débouchant sur un bénéfice partagé des connaissances, une ouverture vers des publics diversifiés et la contribution à l’image de marque des deux parties."

La nouvelle chaire qui liera l’UMons aux Amis des Aveugles est prévue pour quatre ans, mais pourra être renouvelée au besoin. Tant du côté de l’université que de l’ASBL, on est persuadé que ce nouveau cursus répondra à une forte demande. En Belgique, en l’absence de statistique officielle, on estime qu’il y a environ 200.000 personnes aveugles ou malvoyantes.