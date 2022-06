L'Université de Mons (UMons) a introduit avec divers partenaires, notamment des universités, centres de recherche, quatre "UMons Innovation Centers", des villes et intercommunales, 31 portefeuilles de projets auprès du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 des fonds structurels.

Neuf autres portefeuilles ont également été introduits auprès du nouveau Fonds Social Européen Plus (FSE+), ont indiqué vendredi les instances universitaires montoises. Parmi les portefeuilles déposés, l'UMons a précisé qu'elle collabore avec quatre "Umons Innovation Centers", soit Materia Nova, Multitel, Click, BCRC, sur 22 projets et elle est chef de file pour cinq dossiers. "Ces 40 portefeuilles représentent pour les partenaires qui s'y sont engagés un budget global de près de 280 millions d'euros et portent sur des domaines tels que les matériaux, l'énergie, l'intelligence artificielle et numérique, la santé et biotechnologie, l'agroalimentaire et la formation continue ou en alternance", a indiqué l'UMons. L'université a introduit six portefeuilles supplémentaires par rapport à la précédente programmation.

"Dans le cadre de la programmation 2014-2020, l'Université de Mons a été bénéficiaire de 15 portefeuilles FEDER et FSE+. Nous espérons aujourd'hui, avec le nombre de dossiers rentrés, pouvoir porter des projets encore plus ambitieux et en ligne directe avec notre propre stratégie de déploiement de secteurs porteurs et notre volonté affirmée de promouvoir le développement durable", a indiqué Philippe Dubois, Recteur de l'UMons. "Nous nous revendiquons comme l'Université du Hainaut et, à ce titre, tous les dossiers rentrés sont réellement ancrés dans l'ensemble de notre province, de Tournai à Charleroi, en passant par La Louvière notamment."