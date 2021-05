L’université lance un "Jardin Punk Challenge" pour que la nature reprenne ses droits.

Vous aimez tondre votre gazon comme un billard et tirez vos parterres à quatre épingles ? Ringards ! Dans la hype du développement durable, l’UMons lance la révolution des mains vertes avec son "Jardin Punk Challenge". L’idée ? Laisser faire mère Nature, ce qui après des siècles de domination de l’homme sur son environnement, peut en effet paraitre comme un acte particulièrement rebelle.

Après une première édition l’été dernier, l’université montoise remet ça et lance le défi en cinq étapes. Pour les premières, l’effort demandé n’est pas insurmontable. "On ne fait rien et on laisse la nature s’exprimer librement. En gros, on arrête de s’exciter avec cisailles, sarcloir et autre serpette !", invite l’UMons.