Un projet européen a abouti à la création de nouveaux matériaux pouvant capturer le CO 2 .

L’UMons tourne la page du projet Gramofon après 42 mois de travaux. Mené en partenariat avec des entreprises, des centres de recherche et des universités, ce projet européen, en collaboration avec la Corée du Sud, avait pour but de réduire les émissions de CO 2 dans l’industrie. Les résultats semblent prometteurs.

En effet, l’UMons annonce que le projet a permis de développer de nouveaux nanomatériaux adsorbants capables de capturer le CO 2 provenant d’émissions industrielles et améliorer ainsi la phase de désorption du CO 2 du procédé. "La caractéristique distinctive de ces matériaux est leur capacité à absorber les micro-ondes, ce qui permet de développer un système de chauffage par micro-ondes pour désorber le CO 2 capturé qui consomme moins d’énergie que les systèmes traditionnels de régénération", indique l’UMons.

Mieux encore, le CO 2 capturé peut être reconverti. "Dans la phase finale du projet, de nouvelles propriétés avantageuses de ces matériaux adsorbants ont été identifiées, notamment leur activité catalytique. Leur utilisation en tant que catalyseurs pour la synthèse de produits chimiques à haute valeur ajoutée tels que des carburants, des alcools, des carbonates et des polyuréthanes rendra possible la réutilisation du CO 2 ", poursuit l’UMons dans son communiqué. "Les connaissances acquises concernant les adsorbants pour la capture de CO 2 durant ce projet fournissent des options prometteuses afin d’implémenter de nouveaux systèmes efficaces pour réduire significativement les émissions de CO 2 provenant de sites industriels."

Une procédure de dépôt de brevet concernant à la fois les matériaux et le système de désorption a notamment été entamée sur base des résultats obtenus par plusieurs partenaires, dont l’UMONS.

Le projet Gramofon était doté d’un budget de 4,2 millions d’euros et regroupait 9 partenaires. Les résultats du projet contribuent à l’Objectif 13 du Développement Durable du Programme des Nations Unies pour le développement relatif à la lutte contre les changements climatiques, par une décarbonisation ayant comme avantage majeur un coût inférieur aux technologies utilisées actuellement.