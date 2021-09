Avec des inscriptions toujours en hausse et désormais plus de 10 000 étudiants répartis au sein de sept facultés et trois écoles, l’Université de Mons se positionne plus que jamais comme l’université du Hainaut. Pour accueillir tout ce beau monde, encore faut-il jouir de structures adaptées. C’est pour répondre à cette fréquentation croissante que l’UMons mène de front plusieurs projets et chantiers.

Les autorités académiques se sont ainsi dotées d’un plan pluriannuel 2022-2025, qui sera soumis au vote du Conseil d’administration en décembre prochain. "Pour la première fois, nous disposerons d’un plan qui englobe toutes les composantes de l’Université : le personnel, son fonctionnement, ses infrastructures", souligne Philippe Mettens, administrateur. "Nous devons nous donner les moyens de satisfaire nos exigences, et cela passe par la concrétisation de gros projets."

On citera ainsi le Rosa Parks (l’ancien bâtiment BNP, situé Avenue Orban) qui accueillera de nombreuses salles de cours et un vaste auditoire ainsi que plusieurs services administratifs. Le bâtiment, acquis en mars dernier, hébergera surtout les étudiants et le personnel de l’École de Droit et de l’École des Sciences Humaines et Sociales. "L’idée, c’est un peu de doter chaque faculté et école de l’UMons d’un bâtiment emblématique."