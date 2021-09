Le 14 septembre prochain sera signe de rentrée pour l’Université de Mons. Une rentrée qui s’annonce sous les meilleurs auspices, puisqu’elle s’effectuera à 100% en présentiel et que les inscriptions sont en bonne voie pour battre le record de l’an dernier. Aujourd’hui plus que jamais, l’UMons souhaite s’imposer comme l’université du Hainaut. Présente sur deux sites, à savoir Mons et Charleroi, cette dernière accueillie désormais plus de 10 000 étudiants répartis dans sept facultés et trois écoles.

À ce stade, ce sont près de 1500 étudiants qui ont d’ores et déjà fait le choix de débuter leur parcours universitaire à l’Université de Mons "La courbe s’aligne actuellement sur celle de l’an dernier, où nous avions connu une hausse inédite de 10%", précise Philippe Dubois, recteur. "On peut raisonnablement dire que d’ici la fin du mois d’octobre, nous devrions largement dépasser pour la troisième année consécutive le cap historique des 2000 primo-inscrits en bloc de bachelier."

Des chiffres qui rassurent bien entendu les autorités académiques et qui les confortent dans cette volonté de proposer des formations de qualité et de nouveaux masters tout en restant "une université à taille humaine." Dans l’ensemble des facultés, la tendance est positive. Au sein de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, on enregistre une progression de 19% en comparaison avec l’année 2020-2021.

Au sein de la Faculté d’Economie et de Gestion, elle est de 10%. Du côté de la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme et de la Faculté des Sciences, on affiche respectivement la deuxième et la troisième meilleure rentrée de bachelier. Les chiffres pour la Faculté Polytechnique et la Faculté de Médecine et de Pharmacie ne sont quant à eux pas encore arrêtés, compte tenu des examens d’admission et d’entrée en vigueur. De même, les inscriptions en FTI-EII et à l’Ecole des sciences humaines et sociales se font généralement plus tardivement.

"Depuis l’an dernier, nous proposons un master en pharmacie. Celui-ci a rencontré un franc succès, dépassant même nos espérances et ayant un impact sur les inscriptions dès la première année. Les inscriptions pour ce master démarrent à nouveau très bien cette année puisqu’elles se traduisent par une progression notable de 53% par rapport aux cinq dernières années." Un constat qui pousse les autorités à rêver d’un cycle complet d’études en droit et en médecine sur le site montois.

On notera encore que cette année, deux nouvelles formations sont proposées par l’UMons. Il s’agit du master en sciences infirmières, organisé en horaire adapté et en co-diplomation avec Condorcet et l’ULB, et du master en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire, organisé conjointement avec l’ULB à Charleroi. Des formations qui ancrent davantage l’université en province de Hainaut, alors qu’aujourd’hui, huit étudiants sur 10 qui y sont inscrits sont des Hainuyers.

Des aides pour favoriser l'intégration et la réussite

La rentrée s’effectuera donc totalement en présentiel, cette année. Un soulagement pour les étudiants et les enseignants, qui ont vécu une année scolaire particulièrement compliqué l’an dernier. Les auditoires pourront être remplis et l’aération des locaux sera renforcée. Les laboratoires et travaux pratiques seront maintenus, tout comme les stages.

Pour autant, certaines mesures sanitaires restent en vigueur. Ainsi, le port du masque reste obligatoire dans les auditoires, et ce afin d’éviter un cluster et donc une mise en quarantaine de l’auditoire. Par ailleurs, l’université poursuit sa propre campagne de testing gratuit et participe à une campagne de vaccination via un vaccibus, présent sur le campus de la plaine de Nimy de 9 heures à 20 heures les 22 et 23 septembre (première dose) et les 13 et 14 octobre (deuxième dose). 500 injections quotidiennes seront possibles.

Et parce qu’effectuer une rentrée à l’université dans ces conditions n’est pas chose aisée, des attentions seront accordées aux nouveaux étudiants. Au-delà des séances d’informations et visites déjà organisées cet été, l’UMons proposera aux nouveaux inscrits la Welcome Week, une série d’activités d’acclimatation destinées à leur faire découvrir leur nouvel environnement de vie et d’étude. 1000 étudiants y sont déjà inscrits.

Enfin, au-delà des aides classiques (remise à niveau, remédiation, compagnonnage, entretiens d’orientation et de réorientation), un dispositif supplémentaire d’aides à la réussite est mis en œuvre. Il comprend des activités méthodologiques, des cours introductifs, une révision des prérequis, du coaching, des permanences entre étudiants et des rencontres informelles.