Une mine d'or pour les petits rats de bibliothèque.

Les bibliothèques ont, elles aussi, été frappées par le confinement. Dans la Cité du Doudou, elles rouvrent progressivement leurs portes. Jemappes et Mons ont retrouvé en premier les lecteurs, suivis des bibliothèques de Cuesmes, Havré, Nimy, Ghlin et Messines qui se déconfinent peu à peu.

À présent, c'est la bibliothèque de Flénu qui entre dans la danse. Habituée à accueillir un public scolaire, cette implantation fera le bonheur des petits rats de bibliothèque. Les adultes peuvent aussi y trouver leur compte en annonçant leur venue et leurs envies par courriel à l'adresse biblio.jemappes@ville.mons.be.

Concrètement, la bibliothèque de Flénu ouvrira exceptionnellement ses portes au public les mercredis 15 et 22 juillet ainsi que le 19 et le 26 août, de 12h à 17h. Certaines consignes devront être respectées lors de la visite. L'accès sera ainsi limité à 2 ou 3 personnes de la même famille et pour 30 minutes maximum. Le port du masque sera obligatoire. Il faudra se désinfecter les mains en entrant. Enfin, la distanciation sociale et le respect des consignes affichées seront de vigueur.