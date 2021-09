À vos plumes, c’est le mot d’ordre lancé par le service des bibliobus de la province de Hainaut, qui organise pour la première fois un concours d’écriture. Pour cette première édition, le thème sera Errance(s) en Hainaut. Le choix de la forme littéraire sera en revanche laissé à l’appréciation des candidats, qui devront impérativement être âgés d’au moins 15 ans et résider en province de Hainaut pour prétendre prendre part au concourt.

L’œuvre peut être individuelle ou collective, par exemple conçue en classe ou au sein d’un groupe d’écriture. Un seul écrit par participant est autorisé et il n’est pas autorisé de soumettre une traduction, une adaptation, un texte déjà publié ou présentant un caractère publicitaire. Une fois rendue, l’œuvre ne pourra plus être modifiée. Les écrits, qui comptera entre 10 000 et 20 000 signes (espaces compris) devront être rendus au plus tard le dimanche 3 avril prochain.

Le jury sera composé d’un bibliothécaire itinérant et d’autres hainuyers sélectionnés par l’équipe de la bibliothèque itinérante. Les discussions du jury ne seront pas rendues publiques mais les critères d’évaluation sont d’ores et déjà fixés. Il prendra en compte l’adéquation avec le thème proposé, la qualité littéraire et l’originalité de l’œuvre. Le grand gagnant sera récompensé le dimanche 26 juin lors d’une journée festive, proposée dans le cadre du 60e anniversaire du service.

Les participants seront avertis par mail et par courrier postal au moins un mois avant la date de remise des prix. De quoi leur permettre de s’organiser, d’autant que les dix textes primés seront édités par la bibliothèque centrale de la Province de Hainaut et diffusé dans les différentes bibliothèques locales du réseau hainuyer. Les auteurs recevront également un exemple du recueil de la remise des prix. Des prix supplémentaires seront remis aux auteurs des trois meilleurs textes.

Il ne reste donc plus qu’à prendre le stylo et laisser libre court à son imagination. Le règlement complet du concours et les modalités de participation sont à retrouver sur bibliothèques.hainaut.be, dans les bibliothèques et centres culturels locaux ou directement dans les bibliobus.