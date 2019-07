Pour le plus grand bonheur des tenanciers de cafés, la canicule est désormais terminée. Il est vrai que durant ces journées de fortes chaleurs, les terrasses sont restées désespérément vides sur la Grand Place de Mons. "Même sous les parasols, il faisait trop chaud, trop lourd", témoigne le gérant de la Maison des Brasseurs, qui possède la plus grand terrasse de la place. "Ce n'était que trois journées de canicule mais trois journées très difficiles."

Ce n'est qu'en soirée que le carnet de commandes commençait enfin à se remplir. "Nous n'avions des gens en terrasse qu'à partir de 21 heures. Avant cela, c'était vide. Les gens ne sortaient même pas de chez eux et attendaient que le soleil tombe pour aller en ville. Je m'occupe aussi de la Petite Provence et de Pizzarella et c'était le même phénomène. Pendant la journée, les gens n'avaient pas faim. Nous avons fait très peu de repas."

"Un jour comme jeudi, nous n'avons par exemple eu qu'une vingtaine de personnes sur tout le temps de midi alors que c'est rempli habituellement", assure-t-on du côté du St-Germain. "Le pire, c'était entre 15 et 20 heures. Les rues de Mons étaient désertes. Au final, nous avons bien plus de clients lorsqu'il pleut parce que les gens rentrent à l'intérieur du restaurant. Or, nous n'avons pas la climatisation pour refroidir l'intérieur quand il fait très chaud."

Heureusement, les prévisions météorologiques devraient désormais être plus positives pour les cafetiers. "Ce vendredi, il faisait déjà plus respirable et nous avons bien mieux travaillé que sur l'ensemble des trois jours de canicule. Les animations de ce week-end sur la Grand Place (NdlR : le jardin éphémère) devraient aussi amener du monde, même s'il y a un risque de pluie."