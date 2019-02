Un peu plus d’un mois après la fin décrétée de l’unité de Protection civile de Ghlin et sa fermeture, les locaux ne sont toujours pas totalement vidés. Plusieurs fois par semaine, des anciens agents de la caserne qui œuvrent désormais au sein de l’unité de Crisnée, en province de Liège, viennent à Ghlin pour déménager du matériel. Petit à petit, tout le matériel est trié puis envoyé vers les conteneurs ou vers Crisnée.

Les agents en charge du déménagement n’ont plus que trois semaines pour terminer leur travail. Car dès le 1er mars, les 7 hectares que compte le site de la caserne seront réinvestis. Selon nos informations, le ministère de l’intérieur, propriétaire du domaine et des bâtiments, a décidé de remettre les clefs à la police fédérale.

Toute la caserne se transformera en centre de formation pour les hommes du CIK, le corps d’intervention de la police fédérale qui est notamment en charge du maintien de l’ordre. Les policiers bénéficieront ainsi de tout l’espace nécessaire afin de recevoir une instruction complète pour leurs différentes missions.

© SH



La caserne ghlinoise possède en effet des installations presque clef sur porte : des bureaux, un bâtiment dortoir, des salles d’instruction, un terrain d’entraînement canin, des espaces pour les chevaux, un champ de décombres pour les exercices, des grands entrepôts pour s’entraîner et stocker des véhicules, etc.

"Cet accord se fonde sur le besoin de la Police Fédérale de disposer de sites permettant d’organiser dans des conditions valables des entraînements dans le domaine de l’usage de la contrainte ainsi qu’en gestion négociée de l’espace public", commente la police fédérale. "La gestion du site inclura également une concertation avec les autorités provinciales en vue d’identifier les synergies possibles d’utilisation commune du site à court terme. La concertation portera également sur la vision à plus long terme du développement du site."

Les représentants de la police fédérale et de ce futur centre de formation ont récemment visité le site afin de réaliser un premier état des lieux. Il a déjà été décidé de conserver tout le mobilier des dortoirs de la Protection civile mais également du matériel de bureautique et plusieurs véhicules (camions, pelleteuse, tracteur, etc.).

Cette nouvelle structure se mettra en place petit à petit dès le mois de mars. Le CIK comprend environ 500 hommes en Belgique. Ses missions principales sont le maintien de l’ordre de façon proactive et réactive. Il fait également office de réserve fédérale d’intervention.

© DR