Elle mesurera toujours 120 mètres mais sera plus étroite.

Visible à des kilomètres de par le dégagement d’un panache de fumées, la cimenterie d’Obourg fait très clairement partie du paysage montois. Dans le cadre d’un programme de rénovation de ses installations, l’usine a décidé de s’offrir une nouvelle cheminée. Le permis a été accordé et les travaux démarreront très prochainement.

Concrètement, la cheminée existante sera remplacée par une cheminée d’hauteur identique, soit 120 mètres, plus étroite "et bien intégrée dans le paysage "Cette cheminée flambant neuve sera construite dans le courant de ce mois de juillet. Pendant cette phase de construction, une grue de hauteur significative montera les segments de 12m les uns au-dessus des autres.

"Début août, le premier four sera raccordé à la nouvelle cheminée", précise-t-on du côté de la cimenterie. "Le deuxième four sera quant à lui toujours raccordé à la cheminée actuelle. Les deux cheminées fonctionneront donc en même temps, ce qui signifie que deux panaches de fumée au lieu d’un seront temporairement visibles au-dessus de notre usine en août et en septembre."

Ce sera le cas tant que le second four ne sera pas raccordé à son tour, ce qui est prévu dans le courant du mois de septembre. "Elle devrait être totalement raccordée d’ici le mois d’octobre et nous pourrons alors arrêter le fonctionnement de l’ancienne cheminée." La direction précise encore que "rien ne change au niveau des activités de l’usine. Il n’y a pas d’augmentation de la capacité des fours ou toute autre nouvelle installation."

Tant pendant la durée de ces travaux qu’une fois l’ancienne cheminée démantelée, la cimenterie assure qu’elle sera toujours "bel et bien en mesure de respecter les normes d’émissions régies par le permis d’exploitation de l’usine."