C'était le chaos sur les routes autour du centre-ville de Mons ce vendredi en fin d'après-midi. Vers 16h, un accident s'est produit sur la N50, la bretelle d'accès en direction des Grands-Prés. Un semi-remorque et une camionnette se sont percutés. Plusieurs autres véhicules ont été touchés dans l'accident et étaient rangés sur le côté. Les pompiers de Mons ont été appelés pour procéder à un balisage de la chaussée.



L'accident a bloqué la circulation sur l'ensemble du ring et les accès à l'autoroute entre 16h et 17h, avant de progressivement se normaliser. La chaussée a été libérée vers 18h.



Ce vendredi, était marqué sous le signe des accidents et des embarras de circulation. La route d'Ath à Nimy a été bloquée ce matin entre 7h et 9h suite à un accident impliquant 3 voitures à hauteur du glacier Doutrelepont. Deux personnes, une mère et sa fille, ont été légèrement blessées après avoir été embouties. Là aussi, de gros embarras de circulation étaient à déplorer.