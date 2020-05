Elle a récolté et offert des masques à la communauté d'Armentières.

"La solidarité ne doit pas avoir de frontières", rappelle la communauté Emmaüs de Ghlin. Et pour preuve, le mouvement fondé par l'Abbé Pierre est présent dans quelque 41 pays. En Belgique, celle de Ghlin est la première communauté ouvrière Emmaüs du pays. Une communauté particulièrement active donc, et qui l'a encore démontré récemment en venant en aide à la communauté Emmaüs d'Armentières.

Les Ghlinois ont en effet récolté et distribué plus de 250 masques à leurs camarades bénévoles au-delà de la frontière. " Ces masques seront distribués aux plus démunis et aux immigrants qui vivent dans la région. Ils doivent aussi pouvoir se protéger et protéger les autres", indique la communauté Emmaüs de Ghlin. "Un énorme merci aux personnes qui ont permis ce geste de solidarité sans frontière et tout particulièrement à Madame Irène Wauquier qui a aidé plusieurs institutions et associations, dont la nôtre, en ayant à son actif confectionné plus de 1.000 masques. Soyons solidaires, gardons les gestes et valeurs que nous avons acquis pendant cette pandémie."