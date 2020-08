Les Honnellois pourront prochainement profiter d’un moment de détente autour d’un thé spécialement confectionné pour leur commune. Entre 2020 et 2024 en effet, plusieurs thés seront conçus en vue de parvenir à la réalisation d’un coffret de dix thés représentatifs des dix villages honnellois. Un projet que la commune pourra concrétiser grâce au savoir-faire de Sophie Lerson, dont la société – les Thélices de Sophie – s’est spécialisée dans la confection de thés haut de gamme.

À ce stade, la commune de Honnelles recherche des citoyens désireux de s’engager dans ce projet. Les candidatures sont à faire parvenir auprès d’Annabelle Fiévet, du service des affaires sociales. Trois rencontres seront ensuite organisées. La première, prévue ce 4 septembre prochain à 17h30, aura pour objectif de déterminer le choix des ingrédients des deux thés de l’année 2020. Dans le même temps, un tirage au sort destiné à déterminer les villages mis à l’honneur cette année sera effectué.

La deuxième rencontre, planifiée le 25 septembre à 17h30, consistera en une phase test de dégustation des deux thés élaborés. Le 16 octobre, ces deux premières créations seront officiellement présentées lors d’une conférence de presse. Ce n’est pas la première fois que les Thélices de Sophie s’associe aux communes afin de proposer des produits tout à fait sur mesure. Mons et Ath en ont par exemple déjà profité.

"C’est toutefois la première fois que le projet s’étalera sur plusieurs années, avec la sortie de deux thés par an", explique Sophie Lerson. "À ce stade, je n’ai aucune idée des ingrédients qui seront privilégiés. La jonquille, très présente dans les Hauts-Pays, pourrait être une piste. Il n’est pas non plus impossible que certaines plantes ne fassent pas partie de mon catalogue. Il faudra alors tenter de s’en procurer. C’est généralement un très chouette projet pour toutes les parties prenantes."

D’autant plus que le fait de disposer d’un produit 100% local contribue au sentiment d’appartenance des citoyens à leur commune. "C’est un sentiment déjà bien développé à Honnelles. Le projet se veut participatif mais se déroulera malgré tout en comité restreint. Les citoyens impliqués auront donc une réelle responsabilité dans les choix qui seront posés, tant au niveau du choix des plantes que du contenu, des textes, des couleurs,…

Les premiers thés pourront être dégustés dès la fin de cette année. Il s’agira donc d’un excellent cadeau à glisser sous le sapin, d’autant plus qu’il sera disponible auprès des commerçants de la région qui souhaiteraient en faire le relais. L’appel aux professionnels de l’horeca est également lancé.