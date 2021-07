Amateurs de course à pied, apprêtez-vous à chausser vos baskets. Le 12 septembre prochain, l’équipe "Jurbise en forme" prendra le départ des 20 kilomètres de Bruxelles. Si l’effort sera, bien entendu, sportif, il sera consenti pour la bonne cause puisque les membres ont la possibilité de faire un don à l’association La Marjolaine qui vient en aide aux enfants en difficulté et apporte un soutien à leurs parents.

"En concertation avec l’échevin des sports, nous avons décidé d’inscrire la commune et de la représenter en invitant les sports de l’entité à en faire de même", explique Jacqueline Galant (LB), bourgmestre. "Pour l’occasion, un ou plusieurs bus communaux seront mis à disposition. C’est pour la bonne cause puisqu’en plus de se bouger, on soutient une association." À ce jour, la bourgmestre confirme que plusieurs inscriptions ont déjà été enregistrées

"C’est forcément plus facile pour tout le monde, le transport est assuré, il ne faut penser à rien." les frais de participations s’élèvent à 25 euros et comprennent le dossard, le trajet aller-retour depuis Jurbise et un t-shirt. Ce montant peut être complété par un don au profit de La Marjolaine. Les inscriptions peuvent être adressées auprès de l’échevinat des sports via sports@commune-jurbise.be ou au 065/37.74.20.

Pour la bourgmestre de Jurbise, ces 20 kilomètres représentent un nouvel événement à cocher sur sa liste. "Je cours depuis peu mais depuis le mois de février, j’ai déjà participé à trois semi-marathons, dont celui de l’Ourse, à Saint-Ghislain. J’ai assez peu de temps à consacrer au sport, je ne m’entraine qu’une fois par semaine, mais c’est déjà pas mal !" Jacqueline Galant participera-t-elle un jour à un marathon ? Cette dernière ne ferme pas la porte… Mais sait que l’entrainement devra alors être beaucoup plus intense.