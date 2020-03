Yolande Moreau est au gala d’ouverture du Festival international du Film de Mons pour présenter La Bonne Epouse.

Elle présente La Bonne Épouse en ouverture du Festival de Mons vendredi soir. Un film qui croque la condition de la femme à une époque pas si lointaine et pour lequel elle retrouve le réalisateur Martin Provost. Le 28 avril, Yolande Moreau sera de retour pour chanter Prévert au Théâtre royal.

C’est la troisième fois que vous travaillez avec Martin Provost. Comment vous êtes-vous rencontrés et qu’est-ce qui vous plaît dans son cinéma ?

On s’est rencontré de manière assez étonnante. Il n’habite pas loin de chez moi et nous avions le même entrepreneur pour des travaux. Cet entrepreneur m’a dit qu’un jeune cinéaste voulait me rencontrer. J’étais plutôt réticente au départ, je pensais qu’on allait encore me proposer un court-métrage. Et je préfère lire le scénario d’abord. C’est plus difficile de refuser quand on connaît la personne, car on peut s’attacher. On s’est finalement rencontré et il m’a parlé de son projet, Séraphine. Ce n’était même pas encore écrit, mais tout de suite j’ai été séduite par Martin, par son univers, par sa délicatesse et par ce qu’il me proposait.

Vous le retrouvez donc pour ce nouveau film qui ironise sur une époque où les femmes devaient apprendre à être de bonnes épouses avant tout. Puis Mai 68 va venir tout bousculer…

Ça m’a plu immédiatement. Je trouvais intéressant de montrer à nos enfants comment la situation des femmes a pu évoluer par à-coups. 68 en était un, et ce n’est pas si loin. Ça a stagné par la suite. Et de nouveau, des avancées aujourd’hui avec MeToo…

C’est en effet un film qui donne furieusement écho à l’actualité.

Tout à fait. Mais il y a encore du chemin à faire. C’est ce que je dis à mes petites filles, elles doivent se battre.

Comment décririez-vous votre personnage dans le film ?

Bien qu’elle soit vieille, elle est restée au stade de l’adolescence, complètement imbriquée dans l’univers familial. La prise de conscience ne viendra pas d’elle, mais elle subit inconsciemment la révolution de mai 68. Comme moi, adolescente, j’ai vécu ça indirectement, sans vraiment comprendre ce qui se passait. La compréhension est venue plus tard, même si j’avais intégré au fond de moi les changements que ça avait apporté.

On parle aussi des réfugiés dans l’actualité. Vous avez réalisé un documentaire sur le sujet. Que manque-t-il selon vous pour répondre à ce drame humain ?

Il n’y a aucune réponse politique digne de ce nom. C’est d’une grande indignité. Les États cherchent à se refourguer des réfugiés venus de Turquie. Mais cette affaire est loin d’être finie, car plus tard, il y aura aussi des réfugiés climatiques. Il faudrait aborder cette question à un niveau mondial. D’autant plus que nous avons une responsabilité énorme pour avoir vécu sur les richesses du Tiers-Monde. Je serai bien en peine d’apporter une solution, mais le manque de réaction politique me choque profondément.