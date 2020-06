Les projets retenus dans le cadre du plan infrastructure seront bientôt soumis au gouvernement wallon.

On en parle depuis des années et pourtant, la construction d’un giratoire à la sortie d’autoroute de Saint-Ghislain n’est toujours pas réalité. Chaque semaine ou presque, la police est amenée à intervenir au niveau de cette sortie particulièrement accidentogène qui coupe la N547 venant de Tertre. Les marquages au sol et la signalisation routière renforcée n’y font rien, les conducteurs sont nombreux à ne pas respecter le cédez-le-passage.

Si le projet de sécurisation est toujours dans les cartons, aucune date ne peut être avancée à ce stade. "D’un point de vue administratif, du côté de la Sofico, le dossier est prêt", précise Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. "Mais tous les dossiers repris au plan infrastructure sont en cours d’examen. Nous attendons donc le feu vert du ministre. Ce dernier doit examiner chaque dossier."