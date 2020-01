Les travaux débuteront dès l'obtention du permis pour une exploitation espérée dès 2021.

Pour l’instant exclus des sacs bleus, les pots de yaourt, barquettes de beurre, films et sachets plastiques pourront bientôt s’y retrouver aux côtés des bouteilles de plastique et canettes, conserves et autres cartons à boisson. L’intercommunale Hygea y travaille activement avec ses différents partenaires mais il faudra malgré tout encore prendre patience.

Testé sur la commune de Frameries via des sacs mauves, ce nouveau mode de tri fait ses preuves mais nécessite un centre de tri adapté. "Certaines intercommunales ont déjà basculé vers ce système, ce qui fait que certains citoyens sont un peu perdus", explique Belinda Demattia, porte-parole d’Hygea. "Il n’y aura aucun changement cette année pour les citoyens. Lorsque nous serons prêts, une communication intensive sera prévue en ce sens pour les en avertir."

En 2018 à Frameries (les chiffres 2019 ne sont pas encore disponibles), ce sont 521 tonnes de déchets qui ont été récoltées via les sacs mauves, pour 480 tonnes en 2017 et 427 tonnes en 2016. "Les chiffres sont en constante évolution, ce qui montre que les gens prennent l’habitude de trier leurs déchets. Les consignes sont en plus bien respectées, le pourcentage de déchets intrus n’est que de 4%." Il s’agit principalement de frigolite, un matériau qui n’est pas accepté dans les sacs.

Le fait de pouvoir mettre davantage de types de déchets dans les sacs bleus est donc un véritable plus pour l’environnement. Mais ces nouveaux sacs nécessitent un traitement particulier et donc un centre de tri adapté. "Les démarches administratives se poursuivent pour obtenir le permis. La demande a été introduite fin d’année 2019", explique Emilie Zimbili, porte-parole de l’intercommunale IDEA. "Dès que le permis sera octroyé, le chantier de construction débutera."

IDEA espère que la première pierre pourra être posée dans le courant des mois de mai ou juin, pour une exploitation dès 2021. Le dossier est géré via un partenariat public-privé rassemblant IDEA et Suez, expert en gestion des déchets et de l’eau. La construction et la mise en service du nouveau centre de tri devraient prendre place au cœur du zoning Ghlin-Baudour, géré par l’IDEA.