La cour d'appel du Hainaut a décidé d'acquitter Laurent Louis, poursuivi pour rébellion contre la police de Mons.

Le 8 mars 2014. Laurent Louis, alors député fédéral, cherchait des signatures pour son nouveau parti "Debout les Belges", le dépôt d'une liste en nécessitant 5.000. Avec quelques sympathisants, il circulait sur la Grand-Place de Mons. Un incident avait éclaté avec des policiers qui circulaient en ville. Laurent Louis et un de ses amis avaient été emmenés au commissariat. Les policiers les avaient arrêtés administrativement pour une contravention au règlement général de police, lequel interdit la distribution de tracts sur la voie publique sans autorisation des autorités communales.

Lors de l'audience en appel, l'avocat général Sanhaji avait demandé de confirmer le jugement, après avoir assisté à la diffusion publique d'une vidéo enregistrée par un ami de Laurent Louis, également poursuivi. Laurent Louis, qui se défendait seul, avait déclaré que la campagne électorale avait débuté le 24 février et que, dès lors, c'est la loi électorale, fédérale, qui s'appliquait et non le règlement communal de la Ville de Mons.

Il avait ajouté qu'il était couvert par l'immunité parlementaire. "J'essayais de faire respecter les lois et les libertés fondamentales, mais on m'a traité comme si j'étais un délinquant. Je suis traumatisé de revenir à Mons, j'ai été humilié, jeté au cachot durant huit à dix heures, le système a réussi à me piéger. Je ne me contenterai pas d'un doute raisonnable, les policiers montois ont violé la loi", avait-il commenté.